Хозяйки дали действенный совет, как сделать квашеную капусту вкусной
Не всегда удается приготовить вкусную квашеную капусту, и иногда она получается неприятной по вкусу. Это чаще всего происходит из-за допущения распространенной ошибки.
Об этом пишет Ukr.media.
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Одним из ключевых факторов является толщина вырезки. Если порезать капусту слишком большими кусками, ее вкус может стать менее насыщенным, и процесс квашения может длиться дольше.
Лучше всего нарезать капусту помельче. Таким образом, она скорее созревает, и вам гарантирована вкусная, хрустящая и сочная квашеная капуста.
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