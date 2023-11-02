Хозяйке подсказали два лайфхака, которые помогут сохранить хлеб свежим до 12 дней

Нередко мы покупаем хлеб, который уже на следующий день покрывается плесенью. Вероятно, причиной этого неправильные условия хранения.

Радиотрек подскажет, как хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим.

Чтобы сохранить свежесть хлеба, хозяйки рекомендуют использовать деревянные хлебницы из можжевельника, березы или лиственницы. Эти материалы создают благоприятный микроклимат для хлеба и обладают бактерицидными свойствами. Однако следует помнить, что такие контейнеры рекомендуется заменять каждые 2-3 года, поскольку они могут абсорбировать ненужные запахи.

Если вы храните хлеб в полиэтиленовых пакетах, необходимо создать дополнительную вентиляцию, сделав отверстия для предотвращения парникового эффекта. В качестве альтернативы рекомендуется использовать металлическую пищевую фольгу или керамические горшки и кастрюли.

Относительно разных видов хлеба, эксперты указывают на полезность хранения изделий из пшеничной и ржаной муки отдельно друг от друга. Это помогает сохранить вкус и аромат каждого вида хлеба.

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Для предотвращения попадания на выпечку пыли и грязи, а также для обеспечения "дыхания" хлеба можно использовать специальные бумажные пакеты. Однако они не защищают от высыхания. В качестве альтернативы хозяйке рекомендуют использовать многоразовые пакеты с перфорированными прокладками, в которых хлеб может оставаться свежим до 10-12 дней.

Напомним, мы уже писали, как сохранить свежесть хлеба.

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