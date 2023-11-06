Хозяйки подсказали, как быстро устранить запах пищи в помещении

Не все любят запах еды дома. Даже после использования всех возможных освежителей воздуха, эфирных масел и ароматических свечей вам может показаться, что проблему невозможно решить. Как быстро избавиться от неприятных запахов, подскажет Ukr.media.

Чтобы исправить эту ситуацию, вам нужно всего несколько ингредиентов: корица и белый уксус.

Белый уксус

Универсальный ингредиент, который может решить любую проблему. Он может дезинфицировать поверхности и, конечно, помочь избавиться от запаха пищи в вашем доме.

Уксус обладает высокой кислотностью, и когда он испаряется, способен нейтрализовать щелочные частицы, несущие запахи. Однако важно не использовать уксус сам по себе, поскольку, несмотря на его способность нейтрализовать некоторые запахи, он имеет свой собственный не очень приятный аромат, который может заполнить ваш весь ваш дом.

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И вот здесь на помощь приходит корица.

Если вы нагреете на плите смесь уксуса и корицы, это позволит им одновременно нейтрализовать неприятные запахи и придать вашему дому приятный аромат.

Для того чтобы сделать ароматную смесь, возьмите большую кастрюлю с водой, 5-6 столовых ложек белого уксуса и несколько палочек корицы. Доведите эту смесь до кипения, а затем убавьте огонь. Пара будет разносить аромат уксуса и корицы по всему помещению.

Время кипения не ограничено, но следует доливать воду по мере испарения.

Напомним, может, уже писали, как быстро отмыть плиту.

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