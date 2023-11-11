Хозяйки подсказали, как быстро высушить белье в холодное время года: лайфхак

Существуют простые методы, которые ускоряют сушку одежды даже в прохладном помещении без использования дорогостоящей сушильной машины, пишет Ukr.Media.

Сушка белья в холодные и дождливые дни

Не все знают, но можно повлиять на время сушки белья. Прежде всего, оно зависит от типа материала, его размеров и условий, таких как температура и влажность.

Да, стиральная машина с функцией сушки значительно облегчает жизнь. Вам не придется развешивать белье или ждать, пока оно высохнет. Но не каждый имеет такую технику на дому.

Большинство людей имеют обычную стиральную машину без сушки. Но даже она может превратиться в сушильную камеру.

Сушим белье в стиральной машине

Этот простой и эффективный трюк следует знать каждому. Благодаря ему вы сможете быстро высушить одежду, вне зависимости от погоды.

Все, что вам нужно – это полотенце. Чем больше и толще, тем лучше. Просто положите его в барабан после окончания стирки, закройте дверцу и установите программу отжима. Чем выше обороты, тем лучше эффект.

Когда машина закончит работу, достаньте сухую одежду, ведь влага впитается в полотенце. Для лучшего результата можно использовать два или три полотенца.

Только не перегружайте чрезмерно стиральную машину. Складывать все вещи в барабан – очень плохая идея.

Сушим белье без стиральной машины

Если вы любитель традиционной сушки одежды, у нас есть другое решение.

Этот простой трюк не требует дополнительных затрат в виде воды или электричества. Это известный нашим бабушкам, но забытый нами метод, который вы оцените, имея дело с одеялами, простынями, джинсами или кофтами.

Секрет в том, что нужно иногда переворачивать вещи на сушильной вешалке. Благодаря этому мы обеспечим ткани равномерный доступ воздуха и значительно ускорим высыхание.

Лучше всего это делать каждый час.

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Экстренная сушка

Бывают случаи, когда нужно что-то немедленно высушить. В таких ситуациях нас спасет фен или утюг.

А вот использовать радиатор не самая лучшая идея. Этого не следует делать по нескольким причинам.

Счета за отопление будут расти. К тому же в комнате станет холоднее, потому что все тепло будет поглощать мокрую одежду.

Да и радиатор часто бывает не совсем чистым. Пыль, грязь и другие загрязнения скапливаются на ребрах батарей.

Напомним, мы уже писали, как нельзя стирать и сушить белую одежду.

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