Хозяйки посоветовали, как правильно стирать тапочки в стиральной машине

Многие интересуются возможностью стирки обуви в стиральной машине. Стирать тапочки в машине можно при условии соблюдения некоторых правил. Например, обувь, сделанная из мягкого материала, требует осторожного отношения.

Об этом пишет ЧасДействий.

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Если вы рассматриваете вариант стирки обуви в стиральной машине, то важно правильно выбрать режим стирки, чтобы сохранить вашу любимую пару в идеальном состоянии. Обычно режим "деликатный" подходит для этой цели. Важно отключить отжим и использовать гель для стирки вместо порошка.

Также, прежде чем начать стирку обуви, рекомендуется предварительно обработать любые пятна или дефекты на материале, чтобы получить наилучший результат после стирки.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 30 градусах.

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