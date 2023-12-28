Хозяйки раскрыли секрет, как приготовить вкусную перловую кашу
Многие считают перловую кашу неаппетитной без очевидных причин. Однако вкус зависит от способа приготовления.
Хозяйке советуют не отваривать крупу, а вместо этого ее нужно жарить. Вам может показаться странным, но ваша семья точно оценит такое простое блюдо с необычным вкусом.
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Ингредиенты:
- перловая крупа – 1,5 стакана;
- вода или бульон – 3 стакана;
- лук – 1 маленький или 0,5 обыкновенного;
- грибы – 200 г;
- масло подсолнечное – 3 столовые ложки;
- специи по своему вкусу.
Способ приготовления:
1. Промойте перловую крупу несколько раз, замочите на чуть-чуть и после этого обсушите бумажными салфетками.
2. В сковороду вылейте масло, высыпьте перловку и обжаривайте, постоянно перемешивая. Зернышки должны изменить цвет на свет карамельный.
3. Добавьте три стакана воды или бульона. Готовьте до тех пор, пока каша не впитает всю воду. После добавляйте обжаренные в другой сковороде грибы с луком, солите, перчите.
Такая каша обязательно понравится всей семье.
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