Хрустящие чебуреки с сыром из доступных ингредиентов

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Хрустящие, румяные, с тягучим сыром. А готовятся на воде и доступных ингредиентов.

Кстати, вода очень важная составляющая теста, и от нее зависит его вкус, консистенция и вид.

Она попадает в бутылки прямо из скважины и способствует быстрой гидратации организма.

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А отже, і тісто буде ідеальним.

Інгредієнти:

• Мінеральна вода Бон Буассон;

• Борошно;

• Цукор;

• Олія;

• Сир голландський;

• Чедер;

• Сир Брі;

• Пармезан.

Спосіб приготування:

1. Змішати воду, борошно, цукор та олію й замісити тісто.

2. Загорнути його в харчову плівку й дати відпочити. Тим часом натерти сир.

3. Потім тісто розділити на частини й розкачати в тонкі круги.

4. Викласти сирне "асорті" на тісто й скріпити краї, як на відео.

5. Смажити в розігрітій олії до золотистої скоринки.

Зберігайте, готуйте.