Хрустящие чебуреки с сыром из доступных ингредиентов
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Хрустящие, румяные, с тягучим сыром. А готовятся на воде и доступных ингредиентов.
Кстати, вода очень важная составляющая теста, и от нее зависит его вкус, консистенция и вид.
Она попадает в бутылки прямо из скважины и способствует быстрой гидратации организма.
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А отже, і тісто буде ідеальним.
Інгредієнти:
• Мінеральна вода Бон Буассон;
• Борошно;
• Цукор;
• Олія;
• Сир голландський;
• Чедер;
• Сир Брі;
• Пармезан.
Спосіб приготування:
1. Змішати воду, борошно, цукор та олію й замісити тісто.
2. Загорнути його в харчову плівку й дати відпочити. Тим часом натерти сир.
3. Потім тісто розділити на частини й розкачати в тонкі круги.
4. Викласти сирне "асорті" на тісто й скріпити краї, як на відео.
5. Смажити в розігрітій олії до золотистої скоринки.
Зберігайте, готуйте.