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Хрустящие и сочные внутри: Как правильно приготовить чебуреки

Игорь Романько

Как правильно сделать сочные чебуреки с хрустящей корочкой

Чебуреки – это одно из самых популярных блюд в Украине. Они вкусны, ароматны и могут быть как закуской, так и полноценной трапезой.

Чтобы приготовить идеальные чебуреки, важно использовать правильное тесто. Оно должно быть тонким, эластичным и хрустящим. Вот рецепт простейшего теста для чебуреков без добавления уксуса и водки, пишет sensatsiya.

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Ингредиенты:

  • Мука – 250 г
  • Вода (окроп) - 120 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • Свинина – 150 г
  • Говядина – 150 г
  • Соль по вкусу
  • Черный перец по вкусу
  • Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
  • Чеснок – 2 зубчика

Приготовление:

  1. Мясо пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец, измельченный чеснок и зелень. Перемешайте.
  2. В миску для теста влейте растительное масло и соль. Добавьте муку и постепенно влейте в нее кипяток. Замешайте тесто.
  3. Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем перемешайте руками в течение 7-10 минут. Тесто должно получиться крутым, но немного более мягким, чем на пельмени.
  4. Заворачивайте тесто в пищевую пленку или пакет и уберите отдыхать в холодильник на 30 минут.
  5. Через пол часа раскатайте тесто в очень тонкую лепешку диаметром примерно 20-23 см.
  6. На одну половину лепешки выложите столовую ложку с горкой фарша, равномерно распределите, не доходя до краев примерно на 1,5 см.
  7. Накройте начинку второй половиной лепешки, прижмите, чтобы выпустить воздух. Закройте чебурек и "оформьте" края вилкой.
  8. Жарьте чебуреки в большом количестве растительного масла на раскаленной сковороде до румяной корочки.

Советы:

  • Для теста лучше использовать пшеничную муку высшего сорта.
  • Если тесто слишком липкое, добавьте еще немного муки.
  • Если тесто слишком сухое, добавьте немного воды.
  • Чтобы чебуреки были более хрустящими, жарьте их на среднем огне.
  • Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

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