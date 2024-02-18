Хрустящие рыбные палочки с картофельными чипсами: блюдо, после которого захочется добавки

Почти нет тех людей, кто не любит хрустящие рыбные палочки. Особенно они будут полезны, если вы приготовите их сами.

Рецептом хрустящих рыбных палочек поделилось издание Southern Living, предложившее простой способ приготовить блюдо, вкусное всей семье.

Чтобы сделать покрытие рыбных палочек хрустящим, используются картофельные чипсы. А готовить их можно как в духовке, так и на сковороде.

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Ингредиенты:

Пачка любых картофельных чипсов без ярко выраженных вкусовых добавок.

3 ст. л. муки

1/2 чайной ложки сушеного тимьяна

1/2 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца

2 больших куриных яйца

Килограмм филе белой рыбы – трески, сома или тилапии

Соус тартар к рыбным палочкам

1/4 стакана измельченных соленых огурцов

1/2 стакана майонеза

1 ст. л. лимонного сока

1/2 чайной ложки вустерширского соуса

1/4 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки сушеного укропа

Как готовить рыбные палочки?

Разогрейте духовку до 200 градусов и выстелите большой противень пергаментной бумагой.

В кухонном комбайне измельчите картофельные чипсы у крошки. Переложите в большую миску и отставьте.

В средней миске смешайте вместе муку, чабрец, соль и перец.

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Рыбу промойте и обсушите. Нарежьте поясницу на полоски шириной 10 см. Так как филе отличается по форме, некоторые палочки будут короткими, другие длинными.

Обмокните рыбу в измельченных картофельных чипсах, затем в муке.

Яйца взбейте венчиком, обмокните в них палочки и снова положите в миску с измельченными чипсами. Выкладывайте заготовку на подготовленный противень, но так, что кусочки не касались друг друга. Запекайте 15 минут при температуре 180 градусов.

Пока рыба запекается, приготовьте соус тартар. В средней миске смешайте соленые огурцы укропа, майонез, лимонный сок, соус вустерширский, соль и зелень укропа.

Перемешайте и переведите в небольшую миску для подачи. Соус тартар можно хранить в холодильнике, плотно накрыв крышкой в течение недели.

Подавайте рыбные палочки горячими с соусом тартаром. Приятного аппетита!

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