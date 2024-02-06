Хрустящие вергуны: рецепт из детства

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ИСТОЧНИК

С хрустящими вергунами я познакомился в Полтаве, когда учился в техникуме, лет в 15. Но рецепт со временем забыл, но очень хотел восстановить, потому что это впечатление с детства меня не оставляло. Я только помнил, что там сметана, водка и яйца и, конечно, мука.

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Інгредієнти:

- 2 яйця

- Дрібка солі

- Дрібка цукру

- 100г домашньої сметани (35%)

- 30г горілка

- 270-330г Борошно

- 500г олія для смаження

- 100г цукрова пудра

Готуємо:

яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто.

Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим.

Дайю йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачую

Можна додавати борошно по необхідності - слідкуйте за консистенцією тіста!

ріжу ромбиками тісто, в середині розріз через який протягу один куточок

Та смажу у фритюрі

Готові вироби посипаю щедро цукровою пудрою!

Якщо сметана не така жирна - можна додати трішки вершкового масла до тіста 25-30г

Смачного!