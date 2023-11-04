Хрустящий картофель фри в духовке: домашний рецепт

Приготовленный во фритюре картофель фри довольно "опасное" блюдо для следящих за потребленными калориями. Однако есть альтернатива – можно приготовить картофель фри в духовке.

Такое блюдо будет менее калорийным, но не менее вкусным. Для начала вам понадобится замочить нарезанные соломинкой картофельные кусочки крутым кипятком, затем промыть холодной водой и хорошо обсушить. Для хрустящей корочки можно немного присыпать их мукой.

Читайте также: Запеченная тыква с сыром: простой рецепт, который понравится всей семье

На две порции возьмите 4-5 крупных картофелин. Вам также понадобится несколько столовых ложек растительного масла, тертый пармезан (50 граммов), черный молотый перец и соль.

Возьмите противень и застелите его пергаментом. Поставьте духовку греться на 200 градусов. Картофель нужно помыть, почистить и нарезать. Затем залейте ее кипятком, сполосните холодной водой и выложите на чистое кухонное полотенце, чтобы она обсохла. Пергамент на противне смажьте растительным маслом и сверху выложите картофель в один ряд. Немного сбрызните маслом, поперчите и посолите.

Поставьте противень в духовку и готовьте от 45 до 60 минут. Переворачивайте каждые 10 минут, пока все стороны картофельных кусочков не станут румяными.

Готовый картофель переложите в тарелки и посыпьте натертым пармезаном. По желанию добавьте молотую паприку.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!