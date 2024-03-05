Худеем во сне. И это не миф

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Исследования показывают, что на вес тела влияет не только еда, но и другие факторы, например, продолжительность и качество сна.

Во время сна в нашем организме происходят мощные восстановительные и омолаживающие процессы. От качества и количества сна зависит работа многих гормонов и нейромедиаторов, а недостаток сна приводит к упадку сил, сонливости, депрессии и увеличению массы тела.

Грубо говоря, лишние килограммы появляются в результате дисбаланса трех гормонов: кортизола, соматропина и лептина.

В 2004 году в США провели исследование, включавшее 1024 добровольца. Оказалось, что у людей, спящих меньше 8 часов, увеличение веса было пропорционально снижению продолжительности сна. В крови спящих по 5 часов в сутки определялось на 15.5% меньше лептина (гормона, подавляющего аппетит), чем у тех, чья продолжительность сна составляла 8 ч. Также у тех, кто спал мало, был выявлен более высокий уровень грелина (гормона, стимулирующего аппетит): на 14.9% больше грелина обнаруживалось в группе людей, спавших 5 часов, по сравнению с теми, кто спал 8 часов.

⠀ "Лучший сон - до полуночи"! Если у вас есть привычка смотреть сериалы до 2 ночи, в вашем организме снижается синтез соматотропина (гормона, который отвечает за похудение ночью). Даже двухчасовой дефицит сна повышает уровень кортизола (гормона стресса) в крови.

⠀Чтобы привести гормоны в баланс, спите не менее 7-8 часов, засыпайте в тот же день, когда и проснулись.

⠀А как у вас обстоят дела со сном?