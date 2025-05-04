Хватит на всю зиму: как защитить картофель от вредителей и чем подкармливать

Весна – время активной работы на огороде, и одной из главных культур для украинцев остается картофель. Чтобы урожай был богатым и здоровым, следует правильно подготовить участок к посадке, позаботиться о удобрениях и защите от болезней и вредителей.

Особое внимание следует уделить подготовке лунок перед высадкой клубней. Об этом пишет Эспрессо.

Как защитить картофель уже на этапе посадки

Картофель часто страдает от таких проблем, как парша, сухая гниль, проволочник или альтернариоз. Избегнуть этого помогут простые и натуральные средства, которые можно поместить прямо в лунку.

Одним из самых эффективных способов является использование луковой шелухи и чеснока. Эти остатки содержат фитонциды и кварцетин — вещества, обладающие антисептическими свойствами, ингибируют болезнетворные микроорганизмы и укрепляют растение. Шелуху предварительно просушивают, хранят в мешочках, а во время посадки просто бросают по горсти в каждую лунку.

Этот метод не только защищает растение, но и постепенно обогащает почву, когда растительные остатки начинают разлагаться.

Еще одна естественная защита — хвойные опилки. Она помогает отпугивать колорадского жука, обладает антисептическими свойствами и частично выполняет роль удобрения. Однако ее не рекомендуют применять в больших количествах, поскольку опилки способны подкислять землю.

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Натуральные удобрения – эффективная альтернатива химии

Для подкормки почвы при высадке картофеля хорошо подходит древесная зола. Ее можно использовать как в сухом виде (обваливая клубни), так и добавлять непосредственно в лунку – примерно 100 граммов на одно растение. Зола содержит калий, фосфор и другие минералы, необходимые для роста.

Еще один вариант – перепревший навоз, лежавший не менее года. На каждую лунку добавляют около 200 г перегноя, иногда в сочетании с золой. Свежий навоз использовать нельзя — он может привести к загниванию клубней.

Куриный помет также является сильнодействующим удобрением, но требует осторожности. Его предварительно разводят водой в пропорции 1:10, настаивают несколько дней и затем добавляют примерно 1 литр в лунку.

Напомним, мы уже писали, какое удобрение использовать для помидоров.

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