Хватит на всю зиму: рецепт квашеных в ведре огурцов

Квашенные огурцы – это не просто хрустящая закуска, но и источник витаминов и полезных микроэлементов. Приготовление их в ведре позволяет заготовить значительное количество, чтобы наслаждаться этим вкусом в течение всей зимы. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Огурцы свежие – 5 кг

Чеснок – 1 головка

Укроп (зонтики и зелень) – 5 шт. и 50 г

Хрен (листья) – 4 шт.

Смородина (листья) – 5 шт.

Вишня (листья) – 5 шт.

Лавровый лист – 5 шт.

Перец черный горошком – 1 ст. л.

Для рассола:

Вода – 3 л

Соль каменна – 200 г

Приготовление:

Подготовка огурцов Тщательно промойте свежие огурцы и обрежьте кончики. Замочите их в холодной воде на 3-4 часа, чтобы они стали более хрустящими. Приготовление рассола: В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Добавьте соль и грейте, помешивая, до полного растворения. Дайте рассолу остыть до комнатной температуры. Подготовка специй: Листья хрена, вишни, смородины и укроп хорошо промойте. Чеснок разделите на зубчики и очистите. Подготовка ведра: Хорошо помойте ведро и обдайте его кипятком. На дно ведра выложите часть укропа, листьев зелени, чеснока, лавровых листьев и перца горошком. Укладка огурцов: На зелень плотно слоями выложите огурцы, чередуя их с зеленью, чесноком и горошком перцем. Залейте огурцы охлажденным рассолом, чтобы они полностью покрыты жидкостью. Квашение: Сверху на огурцы положите большую тарелку, а на нее – фитиль (может быть трехлитровая банка с водой), чтобы овощи не всплывали. Оставьте их на 2-3 дня при комнатной температуре, чтобы начался процесс брожения. Хранение Когда огурцы станут готовыми (через 2-3 недели), перенесите их в прохладное место - подвал или холодильник.

Полезные советы:

Для хрустящих огурцов выбирайте свежие, жесткие и небольшие плоды. Огурцы большего размера будут более мягкими.

Обязательно срежьте кончики огурцов, ведь эта часть овоща содержит фермент, способствующий размягчению.

Плотно укладывайте огурцы, чтобы они поместились в ведре.

Не используйте йодированную соль для приготовления рассола.

Для более насыщенного вкуса можно добавить к рассолу немного сахара, горчицы, эстрагона или других специй по вашему вкусу.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!