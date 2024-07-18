Хватит на всю зиму: рецепт квашеных в ведре огурцов
Квашенные огурцы – это не просто хрустящая закуска, но и источник витаминов и полезных микроэлементов. Приготовление их в ведре позволяет заготовить значительное количество, чтобы наслаждаться этим вкусом в течение всей зимы. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Огурцы свежие – 5 кг
- Чеснок – 1 головка
- Укроп (зонтики и зелень) – 5 шт. и 50 г
- Хрен (листья) – 4 шт.
- Смородина (листья) – 5 шт.
- Вишня (листья) – 5 шт.
- Лавровый лист – 5 шт.
- Перец черный горошком – 1 ст. л.
Для рассола:
- Вода – 3 л
- Соль каменна – 200 г
Приготовление:
- Подготовка огурцов Тщательно промойте свежие огурцы и обрежьте кончики. Замочите их в холодной воде на 3-4 часа, чтобы они стали более хрустящими.
- Приготовление рассола: В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Добавьте соль и грейте, помешивая, до полного растворения. Дайте рассолу остыть до комнатной температуры.
- Подготовка специй: Листья хрена, вишни, смородины и укроп хорошо промойте. Чеснок разделите на зубчики и очистите.
- Подготовка ведра: Хорошо помойте ведро и обдайте его кипятком. На дно ведра выложите часть укропа, листьев зелени, чеснока, лавровых листьев и перца горошком.
- Укладка огурцов: На зелень плотно слоями выложите огурцы, чередуя их с зеленью, чесноком и горошком перцем. Залейте огурцы охлажденным рассолом, чтобы они полностью покрыты жидкостью.
- Квашение: Сверху на огурцы положите большую тарелку, а на нее – фитиль (может быть трехлитровая банка с водой), чтобы овощи не всплывали. Оставьте их на 2-3 дня при комнатной температуре, чтобы начался процесс брожения.
- Хранение Когда огурцы станут готовыми (через 2-3 недели), перенесите их в прохладное место - подвал или холодильник.
Полезные советы:
- Для хрустящих огурцов выбирайте свежие, жесткие и небольшие плоды. Огурцы большего размера будут более мягкими.
- Обязательно срежьте кончики огурцов, ведь эта часть овоща содержит фермент, способствующий размягчению.
- Плотно укладывайте огурцы, чтобы они поместились в ведре.
- Не используйте йодированную соль для приготовления рассола.
- Для более насыщенного вкуса можно добавить к рассолу немного сахара, горчицы, эстрагона или других специй по вашему вкусу.
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