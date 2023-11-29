И действительно ли это так?: Ученые узнали, сколько процентов людей считают, что смогли бы посадить самолет

Ученые выяснили, сколько процентов людей считают, что смогли бы посадить самолет и возможно ли это

Допустим, вы комфортно расположились в кресле, отправляясь в отпуск, когда тишину разрывает голос стюардессы: "Дамы и господа, оба пилота недееспособны. Есть ли пассажиры, которые могли бы посадить этот самолет с помощью службы управления воздушным движением?"

Если вы думаете, что сможете справиться с этим, вы не одни. Опросы, опубликованные в январе, показывают, что около одной трети взрослых американцев считают, что они способны безопасно посадить пассажирский самолет под руководством диспетчера воздушного движения. Среди респондентов-мужчин уровень уверенности вырос почти до 50 процентов. Об этом пишет Sciense Alert.

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Истории о пассажирах, которые спасали ситуацию, когда пилот потерял контроль, не неизвестны. Например, в прошлом году Даррен Гаррисону удалось посадить двухмоторный самолет во Флориде, когда пилот потерял сознание благодаря авиадиспетчеру, который также был инструктором полетов.

Однако, такие ситуации, как правило, возникают на небольших простых самолетах. Пилотаж на коммерческих реактивных самолетах – это совсем другое дело.

Не всегда можно рассчитывать на автопилот, поскольку пилот тратит около 90% времени на мониторинг автопилота и проверку его правильности. Взлет и посадка особенно являются сложными задачами, выполняемыми вручную. И только в очень ограниченном числе случаев пилот может использовать автопилот для посадки.

Даже при использовании симуляторов полетов, позволяющих получить навыки летания, обучение пилотажу требует интенсивного обучения, понимания информации из разных датчиков и координации движений. Подготовка пилота продолжалась, начиная с рекреационной лицензии и пройдя через этапы частной и коммерческой лицензий.

Таким образом, шансы успешно посадить пассажирский самолет с помощью службы управления воздушным движением без предварительной подготовки оказываются почти нулевыми, и понимание сложностей и важности профессиональной подготовки пилотов может быть получено через использование современных авиационных симуляторов.

Напомним, ученые считают, что нашли причину, почему человеческие волосы теряют свой цвет, когда мы стареем.

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