И посмеяться, и поплакать: подборка фильмов на вечер для разного настроения

Если устали от новостей, хотите расслабиться и посмотреть что-нибудь интересное, держите подборку фильмов на любое настроение.

Предлагаемые в подборке киноленты позволят забыть о проблемах и с новыми чувствами начать новый день.

Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием

Хотите поплакать?

Палмер (2021): трогательная драма о бывшем наркомане, пытающемся наладить жизнь после выхода из тюрьмы, став опекуном своего 12-летнего племянника.

Отец (2021): пронзительная история о старике с деменцией и его дочери, которая пытается с ним справиться.

Фрагменты женщины (2022): эмоциональная драма о женщине, пытающейся оправиться от трагической потери.

Вкус к жизни (2022): трогательная лента о художнице, пытающейся прожить жизнь по полной.

Скворец (2021): американская фэнтезийная комедийная драма о молодом человеке, который ищет себя в жизни.

Хотите посмеяться?

Красное сообщение (2021): легкая комедия о ФБР агентке, охотящейся за группой мошенников-искусствоведов.

Загадочное убийство 1,2 (2019-2023): забавная детективная франшиза о семейной паре, расследующей убийства.

Время на себя (2022): романтическая комедия о женщине, которая решает взять паузу в своей жизни и уехать в одиночестве.

Билет в рай (2023): легкая комедия о двух разведенных родителях, пытающихся помешать своей дочери выйти замуж.

Мошенницы (2019): авантюрная комедия. Энн Гетевэй и Ребел Уилсон играют роли объединяемых аферисток, чтобы "уничтожить грязных плохих мужчин", которые их оскорбили.

Напомним, мы уже писали о трех лучших сериалах о юристах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!