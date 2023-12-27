Идеальная чистота на Новый год: как помыть окна зимой

Блестящие, чистые окна – это неотъемлемый атрибут праздничного интерьера. Однако мыть окна зимой, когда за окном мороз может быть непросто.

Об этом пишет Ukr.media.

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Чтобы окна блестели, а ваши руки не пострадали, следуйте этим советам:

Наденьте водонепроницаемые перчатки. Это оградит вашу кожу от холода и влаги. Используйте незамерзающую жидкость для мытья окон. Она не замерзнет на морозе и поможет быстро и легко отмыть грязь и лед. Сначала удалите иней и снег из окон. Для этого используйте мягкую тряпку или скребок. Не используйте острые предметы, чтобы не повредить стекло. Затем нанесите незамерзающую жидкость на окно. Используйте губку или мягкую ветошь для распределения жидкости по всей поверхности окна. Тщательно промойте окно чистой водой. Наконец, протрите окно сухой тряпкой из микрофибры. Это поможет удалить все остатки жидкости и грязи.

Напомним, мы уже писали, как сократить время уборки.

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