Идеальная закуска: рецепт кабачковой икры

В разгар лета кабачки – один из самых доступных овощей, а значит, отличная возможность приготовить вкусную и питательную закуску на зиму. Кабачковая икра давно стала любимым консервационным рецептом многих хозяек, а настоящий вариант, приготовленный по стандартам СССР, сегодня считается почти деликатесом.

Об этом пишет Униан . Те, кто помнит советское время, часто ностальгируют по вкусу продуктов, которые тогда продавали в магазинах. Среди них и знаменитая кабачковая икра – нежная, ароматная и с насыщенным овощным вкусом. Если хотите воспроизвести ее дома, вот подлинный рецепт из старой кулинарной книги.

Необходимые ингредиенты:

1,5 кг кабачков

1 морковь

1 луковица

корень петрушки

1 упаковка томатной пасты

растительное масло

1 ст. кровати сахара

1 ч. ложка соли

молотый черный перец

молотый ароматный перец

пучок свежего укропа

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Пошаговое приготовление:

Кабачки помыть, очистить от кожуры и семян, порезать кубиками. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить кабачки до золотистого цвета, затем тушить под крышкой до мягкости. Морковь и корень петрушки натереть на терке, лук порезать мелко. Обжарить эти овощи отдельно до мягкости. Все овощи вместе измельчить блендером до однородности. Переложить массу в сотейник или кастрюлю с толстым дном, прогреть, добавить соль, сахар, специи и томатную пасту. Приправы следует добавлять постепенно, ориентируясь на вкус. Довести икру до температуры не менее 70°C. Разложить горячую массу по стерилизованным банкам, закатать крышками. Хранить в прохладном месте.

Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.

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