Идеальная закуска: рецепт кабачковой икры
В разгар лета кабачки – один из самых доступных овощей, а значит, отличная возможность приготовить вкусную и питательную закуску на зиму. Кабачковая икра давно стала любимым консервационным рецептом многих хозяек, а настоящий вариант, приготовленный по стандартам СССР, сегодня считается почти деликатесом.
Об этом пишет Униан . Те, кто помнит советское время, часто ностальгируют по вкусу продуктов, которые тогда продавали в магазинах. Среди них и знаменитая кабачковая икра – нежная, ароматная и с насыщенным овощным вкусом. Если хотите воспроизвести ее дома, вот подлинный рецепт из старой кулинарной книги.
Необходимые ингредиенты:
- 1,5 кг кабачков
- 1 морковь
- 1 луковица
- корень петрушки
- 1 упаковка томатной пасты
- растительное масло
- 1 ст. кровати сахара
- 1 ч. ложка соли
- молотый черный перец
- молотый ароматный перец
- пучок свежего укропа
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Пошаговое приготовление:
- Кабачки помыть, очистить от кожуры и семян, порезать кубиками.
- На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить кабачки до золотистого цвета, затем тушить под крышкой до мягкости.
- Морковь и корень петрушки натереть на терке, лук порезать мелко. Обжарить эти овощи отдельно до мягкости.
- Все овощи вместе измельчить блендером до однородности.
- Переложить массу в сотейник или кастрюлю с толстым дном, прогреть, добавить соль, сахар, специи и томатную пасту. Приправы следует добавлять постепенно, ориентируясь на вкус.
- Довести икру до температуры не менее 70°C.
- Разложить горячую массу по стерилизованным банкам, закатать крышками. Хранить в прохладном месте.
Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.
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