Идеально для дружеской компании: рецепт коктейля "Полярное сияние" с медом и шампанским
Идеально для дружеской компании: рецепт коктейля 'Полярное сияние' с медом и шампанским
Этот коктейль очень просто и быстро готовится, но от вкуса все будут в восторге. Прекрасный вариант для проведения праздников и выходных.
Еще один его плюс – он не очень опьяняющий, поэтому параллельно вы сможете готовить ужин и просто общаться с друзьями. Сочетание меда и шампанского создает невероятную гармонию. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Водка – 50 мл
- Сок лимона – 50 мл
- Мед – 1 ст. л.
- Шампанское – 100 мл
Приготовление
- Смешайте в шейкере водку, сок лимона и мед.
- Вылейте все в фужер и добавьте шампанское.
- Подавайте напиток с соломинкой.
Напомним, мы уже писали, как приготовить коктейль за 5 минут.
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