Идеально для дружеской компании: рецепт коктейля 'Полярное сияние' с медом и шампанским

Этот коктейль очень просто и быстро готовится, но от вкуса все будут в восторге. Прекрасный вариант для проведения праздников и выходных.

Еще один его плюс – он не очень опьяняющий, поэтому параллельно вы сможете готовить ужин и просто общаться с друзьями. Сочетание меда и шампанского создает невероятную гармонию. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Водка – 50 мл

Сок лимона – 50 мл

Мед – 1 ст. л.

Шампанское – 100 мл

Приготовление

Смешайте в шейкере водку, сок лимона и мед. Вылейте все в фужер и добавьте шампанское. Подавайте напиток с соломинкой.

Напомним, мы уже писали, как приготовить коктейль за 5 минут.

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