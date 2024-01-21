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Идеально для дружеской компании: рецепт коктейля "Полярное сияние" с медом и шампанским

Цихоцкая Мария

Идеально для дружеской компании: рецепт коктейля 'Полярное сияние' с медом и шампанским

Этот коктейль очень просто и быстро готовится, но от вкуса все будут в восторге. Прекрасный вариант для проведения праздников и выходных.

Еще один его плюс – он не очень опьяняющий, поэтому параллельно вы сможете готовить ужин и просто общаться с друзьями. Сочетание меда и шампанского создает невероятную гармонию. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Водка – 50 мл
  • Сок лимона – 50 мл
  • Мед – 1 ст. л.
  • Шампанское – 100 мл

Приготовление

  1. Смешайте в шейкере водку, сок лимона и мед.
  2. Вылейте все в фужер и добавьте шампанское.
  3. Подавайте напиток с соломинкой.

Напомним, мы уже писали, как приготовить коктейль за 5 минут.

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