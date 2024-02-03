Идеально для обладательниц тонких и ослабленных волос: стрижка Аврора – тренд 2024 года.

Стрижка Аврора приобрела популярность благодаря своей универсальности. Многослойная прическа подходит обладательницам тонких и ослабленных волос. Также она хорошо смотрится на локонах любой длины. Об этом пишет Today.

Стрижка Аврора была одной из самых трендовых в 80-х и 90-х годах. Многие ее разновидности актуальны и в наши дни. Она представляет собой шапочку из волос, расположенную на "ножке" из филированных прядей.

Главная особенность стрижки – в резком контрасте длины верхней и нижней части волос.

Стрижка для коротких волос

Короткие прямые волосы идеально подходят для создания стрижки Аврора. Она визуально придает прядям объем и пышность. Такая стрижка способна омолодить женщину зрелого возраста и добавить шарм молодым девушкам.

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Стрижка для средних волос

Хорошая длина волос для стрижки Аврора – средняя. Она похожа на стремянку, но четкие границы между слоями отсутствуют, одни пряди плавно переходят в другие, постепенно наращивая длину. Удачная форма долго держится, пока локоны не отрастут. Такую прическу можно носить как с челкой, так и без нее.

Стрижка для длинных волос

Женщинам с длинными волосами можно выбирать эту стрижку только если они густые и здоровые. Ибо стилисту будет сложно создать нужную структуру по всей длине поврежденных волос, ведь в такой стрижке практически нет объема на кончиках волос. Главное преимущество прически – отсутствие потребности в ежедневной укладке.

Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы.

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