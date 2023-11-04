Идеально для Оливье на Новый год: Как приготовить маринованные огурцы и горошек для салатов на зиму

Как замариновать огурцы и зеленый горошек для салата оливье на зиму

Салат Оливье – это вкусное и популярное блюдо, особенно во время праздничного сезона, в частности, Нового Года. Один из его основных ингредиентов – это зеленый горошек и соленые огурцы.

Если вы хотите иметь эти компоненты всегда под рукой, вот рецепт консервации от блога "Домашняя консервация", который вам в этом поможет. Эта заготовка станет отличным основанием для приготовления Оливье и других салатов в любое время года. Наслаждайтесь вкусными блюдами без труда и затрат времени на покупку и подготовку ингредиентов.

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Ингредиенты на одну литровую банку:

Зеленый сухой горошек

Огурцы

Чеснок (2-3 зубчика)

Несколько листьев вишни и смородины

Несколько цветков укропа

Для рассола:

1 литр воды

1 ст. кровати соли

2 ст. ложки сахара

2 ст. ложки уксуса (9%)

Приготовление:

Начните с варки зеленого горошка до нужной мягкости. В подготовленную литровую банку поместите укроп, 2-3 зубчика чеснока, а также несколько листиков черной смородины и вишни. Налепите огурцов плотно, но не заполняйте банку до вершины, оставьте немного места для горошка. Добавьте готовый зеленый горошек (получается чуть меньше, чем в стандартной банке из магазина). Залейте банку огурцов и горошек кипятком и оставьте их в нем в течение 15-20 минут. Теперь приготовьте рассол: доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар. Вылейте предварительную воду из банки с огурцами и горошком. Добавьте сахар и уксус. Затем залейте банку подготовленным рассолом и поставьте на стерилизацию. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуйте банки в течение пяти минут. Закройте банки крышками и подождите, пока они остынут.

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