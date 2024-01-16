Идеально для перекуса: рецепт заливного пирога с капустой

Для приготовления этого пирога не нужно расстоять тесто или долго его вымешивать. Тесто готовится на основе сметаны, а начинка может быть любой по вашему вкусу. Мы предлагаем использовать тушеную капусту. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Сметана любой жирности – 220 г

Мука – 200 г

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 5 г

Яйца куриные – 2 шт.

Масло растительное - 40 мл

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Приготовление

Яйца взбить с сахаром и солью до однородной массы. Добавить сметану и снова перемешать. Всыпать соду и тщательно перемешать. Всыпать муку и замесить тесто. Если тесто будет густым, добавить 2-3 ст. л. воды или растительного масла. Тесто должно быть как для оладий.

Форму для выпечки застелить пергаментом. Тесто зрительно разделить на две части. Одну часть теста выложить в форму. На тесто выложить начинку. Сверху выложить вторую часть теста.

Выпекать пирог в разогретой до 180°С духовке 35-40 минут.

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