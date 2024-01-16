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Идеально для перекуса: рецепт заливного пирога с капустой

Цихоцкая Мария

Идеально для перекуса: рецепт заливного пирога с капустой

Для приготовления этого пирога не нужно расстоять тесто или долго его вымешивать. Тесто готовится на основе сметаны, а начинка может быть любой по вашему вкусу. Мы предлагаем использовать тушеную капусту. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Сметана любой жирности – 220 г
  • Мука – 200 г
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 5 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Масло растительное - 40 мл

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Приготовление

  1. Яйца взбить с сахаром и солью до однородной массы.
  2. Добавить сметану и снова перемешать.
  3. Всыпать соду и тщательно перемешать.
  4. Всыпать муку и замесить тесто.
  5. Если тесто будет густым, добавить 2-3 ст. л. воды или растительного масла. Тесто должно быть как для оладий.
  1. Форму для выпечки застелить пергаментом.
  2. Тесто зрительно разделить на две части.
  3. Одну часть теста выложить в форму.
  4. На тесто выложить начинку.
  5. Сверху выложить вторую часть теста.
  1. Выпекать пирог в разогретой до 180°С духовке 35-40 минут.

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