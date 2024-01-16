Идеально для перекуса: рецепт заливного пирога с капустой
Идеально для перекуса: рецепт заливного пирога с капустой
Для приготовления этого пирога не нужно расстоять тесто или долго его вымешивать. Тесто готовится на основе сметаны, а начинка может быть любой по вашему вкусу. Мы предлагаем использовать тушеную капусту. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Сметана любой жирности – 220 г
- Мука – 200 г
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 5 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Масло растительное - 40 мл
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Приготовление
- Яйца взбить с сахаром и солью до однородной массы.
- Добавить сметану и снова перемешать.
- Всыпать соду и тщательно перемешать.
- Всыпать муку и замесить тесто.
- Если тесто будет густым, добавить 2-3 ст. л. воды или растительного масла. Тесто должно быть как для оладий.
- Форму для выпечки застелить пергаментом.
- Тесто зрительно разделить на две части.
- Одну часть теста выложить в форму.
- На тесто выложить начинку.
- Сверху выложить вторую часть теста.
- Выпекать пирог в разогретой до 180°С духовке 35-40 минут.
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