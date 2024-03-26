Идеально для поста: рецепт веганского майонеза
Идеально для поста: рецепт веганского майонеза
Этот рецепт майонеза не содержит яиц, вместо них используется аквафаба – жидкость из консервированного горошка. Из одной банки горошка можно приготовить две порции майонеза.
Этот майонез имеет приятный вкус и аромат и разрешен в пост. С его приготовлением справится даже новичок. Об этом пишет Schuba.
Ингредиенты:
- Аквафаба – 80 мл
- Масло подсолнечное рафинированное - 200 мл
- Горчица – 1,5 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
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Приготовление:
- Поместите масло, горчицу и аквафабу в стакан для блендера.
- Погрузите ножку блендера на дно и взбивайте, не двигая ее до получения густой эмульсии.
- Добавьте соль, сахар и сок лимона, взбейте майонез до однородности.
Этим майонезом можно приправить:
- Салаты
- Бутерброды
- Овощные гарниры
- Веганские блюда
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