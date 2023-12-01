Идеально для рождественских и новогодних праздников: 4 идеи роскошного 'зимнего' маникюра

Приближаются новогодние праздники, а это значит, что стоит подготовить не только наряды, но и свои ногти. Самым модным новогодним дизайном называют сочетание золотого с черным. Не вышли из моды и блестки, но символический цвет Деревянного дракона – зеленый. Радиотрек подготовил для вас список самых модных маникюров для новогодних праздников.

С блестками

Этот дизайн никогда не выходит из моды. Попробуйте чудесное основание и выделите несколько ногтей глитером. Фанатам французского маникюра понравится вариант, где кончики ногтей украшены разноцветным блеском.

Золото

Это абсолютный тренд зимней моды 2023–2024. Используйте фольгу, глитер, хромированную пудру или золотой лак для создания эффектного золотого покрытия. Золото смотрится отлично в сочетании с актуальными оттенками зимнего маникюра, такими как коричневый, черный и оливковый.

Фиолет

Фиолетовый цвет также находится в тренде этой зимы. Выбирайте яркие вариации фиолетового маникюра с камешками, глитером или нежно-лавандовым однотонным дизайном. Смело экспериментируйте со световозвращающим лаком, он всегда в тренде.

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Изумруд

Глубокий, насыщенный, изящный изящный цвет идеально подходит для зимних праздников. Попробуйте френч в изумрудных тонах, сочетая матовый и глянцевый эффект. Для дополнительного оформления можно использовать изображения снежинок, золота и т.д.

Напомним, мы уже писали, какой маникюр вышел из моды в 2023 году.

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