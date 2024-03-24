Идеально для вечера выходного дня: рецепт домашнего гренадина
Откройте для себя мир изысканных коктейлей с домашним гранатовым сиропом! Забудьте о химических добавках магазинных аналогов – этот рецепт подарит вам чистый, насыщенный вкус граната, который превратит любой напиток в произведение искусства.
Гренадин – это не просто сироп, это настоящая магия. Его терпкость и аромат придают коктейлям невероятной глубины, делая их очень просто вкусными. Об этом пишет Shuba.
Вы можете использовать гренадин для приготовления:
- Безалкогольных коктейлей: "Золушка", "Шипка", "Гранатовый рассвет"
- Коктейли с крепкими напитками: "Рубин", "Текила Sunrise", "Cosmopolitan"
- Десертов: блинчиков, мороженого, сырников
Приготовление гренадина в домашних условиях не составит труда. Вам понадобится всего несколько ингредиентов:
- Гранатовый сок: 2 стакана
- Сахар: 1 стакан
- Ликер Cointreau: 30 мл (по желанию)
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Инструкция:
- Соедините сок граната и сахар в небольшой кастрюле. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне. Убавьте огонь и уваривайте сироп в течение 30-40 минут.
- При приготовлении следите за размером пузырьков. Они должны быть маленькими. Если пузырьки большие, убавьте огонь.
- Готовый сироп должен иметь густую консистенцию и объем 2/3 стакана. По внешнему виду он будет напоминать жидкий мед.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте сиропу остыть.
- После охлаждения добавьте в сироп ликер Cointreau или 1/4 чайной ложки апельсиновой эссенции (по желанию). Это придаст ему цитрусовый аромат и пикантность.
Храните домашний гренадин в холодильнике до 2 недель.
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