Идеально для вечернего чаепития: рецепт кокосового чизкейка
Это сказочно нежное и богатое вкусом кокосовое чизкейк-печенье покорит вас с первого же куска. Рецепт его приготовления очень прост, а результат – рыхлый и деликатный пирог с непревзойденным сочетанием кокосовых и сливочных нот. Он обязательно придется по вкусу вашим детям и станет отличным дополнением к ароматному кофе или чаю. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
Для основания:
- печенье – 200 г
- сливочное масло 82% - 60 г
Для творожной массы:
- кисломолочный творог - 1 кг
- кокосовые сливки – 65 мл
- сахар - 150 г
- кокосовая стружка – 100 г
- куриные яйца – 4 шт.
- пакет желатина
Для украшения:
- кокосовая стружка – 50 г
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Подготовка:
- Измельчите печенье с помощью блендера или разотрите скалкой в пакете. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Выстелите форму для выпекания пергаментом, для бортиков вырезав отдельную высокую полоску.
- Выложите подготовленное основание из печенья на дно формы и плотно утрамбуйте.
- Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. В другой миске смешайте творог, желатин, кокосовые сливки и стружку. Осторожно вымешайте яичную массу до творожной смеси.
- Вылейте массу на основание из печенья и посыпьте сверху остальной кокосовой стружкой.
- Выпекайте при 160 С в течение 90 минут в режиме верх-низ. Оставьте в духовке еще на 40 минут для охлаждения.
Наслаждайтесь великолепным ароматным кокосовым чизкейком собственного приготовления!
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