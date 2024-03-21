Идеально для вечернего чаепития: рецепт кокосового чизкейка

Это сказочно нежное и богатое вкусом кокосовое чизкейк-печенье покорит вас с первого же куска. Рецепт его приготовления очень прост, а результат – рыхлый и деликатный пирог с непревзойденным сочетанием кокосовых и сливочных нот. Он обязательно придется по вкусу вашим детям и станет отличным дополнением к ароматному кофе или чаю. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Для основания:

- печенье – 200 г

- сливочное масло 82% - 60 г

Для творожной массы:

- кисломолочный творог - 1 кг

- кокосовые сливки – 65 мл

- сахар - 150 г

- кокосовая стружка – 100 г

- куриные яйца – 4 шт.

- пакет желатина

Для украшения:

- кокосовая стружка – 50 г

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Подготовка:

Измельчите печенье с помощью блендера или разотрите скалкой в пакете. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. Выстелите форму для выпекания пергаментом, для бортиков вырезав отдельную высокую полоску. Выложите подготовленное основание из печенья на дно формы и плотно утрамбуйте. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. В другой миске смешайте творог, желатин, кокосовые сливки и стружку. Осторожно вымешайте яичную массу до творожной смеси. Вылейте массу на основание из печенья и посыпьте сверху остальной кокосовой стружкой. Выпекайте при 160 С в течение 90 минут в режиме верх-низ. Оставьте в духовке еще на 40 минут для охлаждения.

Наслаждайтесь великолепным ароматным кокосовым чизкейком собственного приготовления!

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