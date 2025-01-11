Идеально для вечернего просмотра: топ небанальных сериалов, от которых невозможно оторваться

Интересные сериалы могут не только поднять настроение, но и вдохновить на размышления, особенно если их сюжет небанален.

РБК-Украина предлагает 5 мини-сериалов, которые точно достойны вашего внимания.

"Закон Лидии Поэт"

Этот сериал рассказывает историю первой женщины-правозащитницы в Италии конца XIX века. Однако это не просто исторический сюжет.

"Муж из Флориды"

Детективная драма о бывшем копе, который из-за азартных игр потерял все. Чтобы вернуть утраченное, он выбирает опасный и не совсем правильный путь.

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"Дисклеймер"

Этот мини-сериал рассказывает о журналистке, которая не боится браться за сложные дела. Ее жизнь переворачивается, когда она находит книгу, где подробно описана ее собственная история.

"Всевидящий глаз"

Напряженный сериал с неожиданной развязкой. В центре сюжета девушка начинает понимать, что ее жизнь полна тайн.

"Плохой хирург: Любовь под скальпелем"

Документальный мини-сериал об итальянском хирурге, мечтающем о научном прорыве. Но за его профессиональными амбициями скрывается немало секретов, и не все они носят законный или нравственный характер.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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