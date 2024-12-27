Идеально для выходных: 5 коротких увлекательных сериалов

Ищете что-то особенное для просмотра через несколько вечеров? Предлагаем подборку впечатляющих сериалов из одного сезона, которые удерживают внимание от первой до последней серии. Об этом пишет РБК.

"Покерфейс" погружает зрителя в мир девушки с уникальной способностью – она мгновенно распознает ложь. Этот дар становится как благословением, так и проклятием, побуждая героиню использовать свой талант для помощи другим, часто оказываясь в опасных ситуациях.

В сериале "Прошлой ночью в Треморе" удар молнии дарит пианисту сверхъестественную способность видеть будущее. Однако это "благословение" превращается в кошмар, когда он узнает об нависшей над его близкими угрозе.

"Черная птица" – напряженная криминальная драма о наркодилере, заключающем соглашение с ФБР. Его задача – втереться в доверие к опасному убийце. Однако кто действительно манипулирует кем? Ответ может удивить.

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Экранизация романа Стивена Кинга "11.22.63" рассказывает историю учителя английского, который получает шанс изменить историю, предотвратив убийство президента Кеннеди. Возможно ли переписать прошлое без катастрофических последствий для будущего?

"Увлеченный рейс" – напряженный триллер об опытном переговорщике, который оказывается среди пассажиров захваченного террористами самолета. Каждая минута может стать решающей в игре между жизнью и смертью.

Каждый из этих сериалов предлагает завершенную историю, которую можно посмотреть за выходные, получив полное удовольствие от развязки без необходимости ждать следующего сезона.

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