Идеально для зимнего вечера: рецепт согревающего шоколада на кокосовом молоке
Горячий шоколад – это популярный напиток, поднимающий настроение в холодное время года. Добавление экзотических ноток только усиливает его привлекательность.
Мы предлагаем рецепт горячего шоколада на кокосовом молоке с добавлением какао-порошка и имбирного печенья, но вы можете украсить его по своему вкусу. Наслаждайтесь отличным вкусом и ароматом! Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты (на 8 порций):
Основа:
- Кокосовое молоко – 500 мл
- Черный шоколад (70-75%) – 120 г
- Какао-порошок – 20 г
- Сахар – 20 г
- Кукурузный крахмал – 15 г
Для украшений:
- Сливки – 80 г
- Имбирное печенье – 2 шт.
- Какао-порошок – по вкусу
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Приготовление :
Шаг 1. Измельчите черный шоколад.
2. Налейте кокосовое молоко в кастрюлю, включите средний огонь. Добавьте кукурузный крахмал и постоянно помешивайте.
Шаг 3. Добавьте какао-порошок и сахар, перемешивайте. Доведите до кипения, помешивая, на 2-3 минуты.
Выключите огонь, добавьте измельченный шоколад и перемешайте до расплавления. Разлейте по чашкам.
Шаг 5. Взбейте сливки до пиков, выложите горячий шоколад, присыпьте какао и украсьте печеньем. Подавайте сразу!
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