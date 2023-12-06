Идеально для зимних вечеров: рецепт пряного какао из маршмелоу

Это какао по рецепту от Shuba отлично согревает. Оно ароматное и пряное. То, что нужно для зимних вечеров.

Ингредиенты:

Какао-порошок – 4 ч. л.

Молоко – 450 мл

Корица молотая – 0.5 ч. л.

Кардамон молотый – 0.5 ч. л.

Сахар – 3 ч. л.

Мускатный орех молотый – 0.3 ч. л.

Соль – 2 г

Зефирки – по вкусу

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Способ приготовления:

Молоко подогрейте на среднем огне.

Смешайте сахар, какао, кардамон, корицу, мускатный орех и соль.

Специи засыпьте в горячее молоко и перемешайте венчиком.

Доведите до кипения, выключите огонь и накройте крышкой на 5 минут.

Разлейте какао по чашкам через мелкое ситечко.

Насыпьте сверху маршмелоу.

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