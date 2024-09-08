Идеально и к мясу, и к овощам: рецепт французского томатного соуса на зиму
Французский томатный соус – это классика кулинарии, которая идеально дополняет курицу, картофель и многие другие блюда. Его бархатная текстура и насыщенный вкус делают его излюбленным соусом многих гурманов. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Томаты: 800 г (выбирайте спелые, мясистые помидоры)
- Лук репчатый: 1 шт. (среднего размера)
- Сливочное масло: 40 г (добавляет соусный сливочный вкус)
- Лавровый лист: 1 шт.
- Тимьян: несколько веточек
- Петрушка: несколько веточек
- Сахар: 5 г (для балансировки кислотности)
- Соль: по вкусу
- Перец черный молотый: по вкусу
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Пошаговая инструкция:
Бланшуйте помидоры, чтобы легко снять кожицу. Лук мелко нашинкуйте. Тимьян и петрушку помойте и обсушите.
Растопите сливочное масло в кастрюле с толстым дном. Добавьте лук и пассеруйте до золотистого цвета.
Добавьте к луку нарезанные помидоры, лавровый лист, чабрец, соль, сахар и перец по вкусу. Перемешайте и тушите на среднем огне около 15 минут или пока помидоры не станут мягкими.
Удалите лавровый лист и зелень. Взбейте соус с помощью блендера до однородной смеси.
Готовый соус перелейте в соусник и подавайте горячим к мясу, картофелю или пасте.
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