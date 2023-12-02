Идеально к чаю: хлеб с яблоком и корицей

Этот хлеб по рецепту от Shuba не только прост в приготовлении, но и очень вкусен и ароматен. Идеальный вариант к чаю в холодные зимние вечера.

Ингредиенты:

Яблоки – 200 г

Мука пшеничная – 180 г

Разрыхлитель – 0.5 ч. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Корица молотая – 1 ч. л.

Масло сливочное – 80 г

Сахар – 150 г

Яйцо куриное, крупное – 1 шт.

Экстракт ванили – 1 ч. л.

Греческий йогурт – 120 г

Молоко – 70 г

Присыпка

Сахар – 50 г

Сахарная пудра – 50 г

Мука пшеничная – 30 г

Корица молотая – по вкусу

Масло сливочное – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Подготовьте форму для выпечки: смажьте ее маслом и застелите пергаментной бумагой.

Смешайте коричневый сахар, сахарную пудру, муку, корицу и соль. Сухие ингредиенты полейте растопленным сливочным маслом, перемешивая массу вилкой.

Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль и корицу.

Масло взбейте с сахаром на среднее около 2 минут. Добавьте яйцо и ванильный экстракт и продолжайте перемешиваться. Добавьте йогурт и молоко и сбивайте до однородности.

Смешайте влажные и сухие ингредиенты.

К тесту добавьте порезанные кубиками яблоки и аккуратно перемешайте.

Вылейте тесто в форму. Сверху посыпьте присыпкой.

Выпекайте 45-50 минут.

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