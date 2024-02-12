Идеально к чаю: рецепт вергунов на водке

Вергуны с сахарной пудрой являются традиционным блюдом украинской кухни. Это вкусный десерт, который готовится из теста и жарится в большом количестве растительного масла. Вергуны обязательно посыпаются большим количеством сахарной пудры. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца куриные – 2 шт.

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Сметана 30% – 100 г

Водка – 30 мл

Мука пшеничная – 300 г

Дополнительно:

Масло подсолнечное рафинированное – 500 мл

Сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

Яйца смешайте со сметаной, сахаром и солью до однородности. Добавьте водку, перемешайте, насыпьте муку и замесите эластичное тесто.

Оставьте тесто в холоде на полчаса. Затем тоненько раскатайте на посыпанной мукой поверхности.

Тесто нарежьте полосками, порежьте их ромбиками. В середине каждого ромбика сделайте небольшой разрез, через который проденьте один уголок.

Жарьте на хорошо разогретом масле до золотистости.

Готовые изделия обильно посыпьте сахарной пудрой.

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