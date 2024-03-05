Идеально к гарниру: Как приготовить насыщенный грибной соус
Как правильно сделать грибной соус
Кто из нас не любит вкусную и сытную пищу? А чтобы сделать блюдо еще более аппетитным, можно добавить к нему грибной соус. Он идеально подходит к любому гарниру: макаронам, рису, гречихе или картофелю.
Приготовить грибной соус очень просто, с этой задачей справится даже начинающий кулинар. Вам понадобится всего несколько доступных ингредиентов, пишет prostoway.
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Ингредиенты:
- Шампиньоны - 250 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Сливки – 120 мл
- Вода – 150 мл
- Соль, перец
Как приготовить:
- Размельчите лук и чеснок, обжарьте их на масле.
- Добавьте на сковороду нарезанные шампиньоны и готовьте к готовности.
- Влейте сливки, посолите, поперчите и добавьте другие специи по вкусу.
- Тушите соус в течение 5-6 минут.
Ваш грибной соус готов! Он придаст вашему блюду неповторимый аромат и вкус.
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