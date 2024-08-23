Идеально к мясу: рецепт пряного сливового соуса на зиму
Хотите добавить новые яркие нотки к своим мясным блюдам? Попробуйте домашний сливовый соус! Его сладковато-кислый вкус отлично дополнит вкус мяса, создав незабываемый вкусовой букет. Об этом пишет Shuba.
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Почему следует выбрать сливовый соус?
- Универсальность: Идеально подходит к мясу любого вида: от сочной курицы до нежного ростбифа.
- Простота приготовления: С этим рецептом справится даже новичок на кухне.
- Без искусственных красителей и консервантов , только натуральные ингредиенты.
- Долгое время хранения: Благодаря стерилизации соус можно хранить в течение длительного времени.
Ингредиенты:
- Сливы спелые – 2 кг
- Сахар – 300 г
- Соль – 1 ст. л.
- Перец черный молотый – 1 ч. л.
- Перец красный молотый – 1 ч. л.
- Карри – 2 ч. л.
- Чеснок сушеный – 2 ч. л.
- Вода – 2-3 ст. л.
Пошаговый рецепт:
- Подготовка слив: Тщательно вымойте сливы, удалите косточки и нарежьте мякоть на небольшие кусочки.
- Варенье слив: Переложите сливы в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на средний огонь. Варите под крышкой около 30 минут, пока сливы не станут мягкими.
- Измельчение: Используя блендер или погружной блендер, перебейте отварные сливы до однородной массы.
- Добавление специй: Добавьте к сливовому пюре соль, сахар, перец, карри и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте.
- Варенье соуса: Поверните смесь на огонь и варите еще 10-15 минут, постоянно помешивая, до загустения.
- Стерилизация банок: Тщательно вымойте банки и крышки. Простерилизуйте их удобным для вас способом (в духовке, микроволновке или над паром).
- Разлив соуса: Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.
Советы:
- Сладость: Если вы любите более сладкий соус, добавьте больше сахара.
- Острота: Для любителей острого можно добавить больше красного перца или жмя свежего чили.
- Пряности: Экспериментируйте с разными специями. Кроме карри, хорошо сочетаются со сливой корица, гвоздика, имбирь.
- Консистенция: Если вы хотите получить более густой соус, варите его немного подольше.
Как подавать:
Сливовой соус прекрасно сочетается с:
- Мясом: отлично подходит к жареной курице, свинине, говядине, утке.
- Гарниры: можно добавлять к рису, картофелю пюре, гречихе.
- Сэндвичами: придаст пикантную нотку вашим бутербродам.
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