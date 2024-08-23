Идеально к мясу: рецепт пряного сливового соуса на зиму

Хотите добавить новые яркие нотки к своим мясным блюдам? Попробуйте домашний сливовый соус! Его сладковато-кислый вкус отлично дополнит вкус мяса, создав незабываемый вкусовой букет. Об этом пишет Shuba.

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Почему следует выбрать сливовый соус?

Универсальность: Идеально подходит к мясу любого вида: от сочной курицы до нежного ростбифа.

Идеально подходит к мясу любого вида: от сочной курицы до нежного ростбифа. Простота приготовления: С этим рецептом справится даже новичок на кухне.

С этим рецептом справится даже новичок на кухне. Без искусственных красителей и консервантов , только натуральные ингредиенты.

только натуральные ингредиенты. Долгое время хранения: Благодаря стерилизации соус можно хранить в течение длительного времени.

Ингредиенты:

Сливы спелые – 2 кг

Сахар – 300 г

Соль – 1 ст. л.

Перец черный молотый – 1 ч. л.

Перец красный молотый – 1 ч. л.

Карри – 2 ч. л.

Чеснок сушеный – 2 ч. л.

Вода – 2-3 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовка слив: Тщательно вымойте сливы, удалите косточки и нарежьте мякоть на небольшие кусочки. Варенье слив: Переложите сливы в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на средний огонь. Варите под крышкой около 30 минут, пока сливы не станут мягкими. Измельчение: Используя блендер или погружной блендер, перебейте отварные сливы до однородной массы. Добавление специй: Добавьте к сливовому пюре соль, сахар, перец, карри и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте. Варенье соуса: Поверните смесь на огонь и варите еще 10-15 минут, постоянно помешивая, до загустения. Стерилизация банок: Тщательно вымойте банки и крышки. Простерилизуйте их удобным для вас способом (в духовке, микроволновке или над паром). Разлив соуса: Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.

Советы:

Сладость: Если вы любите более сладкий соус, добавьте больше сахара.

Если вы любите более сладкий соус, добавьте больше сахара. Острота: Для любителей острого можно добавить больше красного перца или жмя свежего чили.

Для любителей острого можно добавить больше красного перца или жмя свежего чили. Пряности: Экспериментируйте с разными специями. Кроме карри, хорошо сочетаются со сливой корица, гвоздика, имбирь.

Экспериментируйте с разными специями. Кроме карри, хорошо сочетаются со сливой корица, гвоздика, имбирь. Консистенция: Если вы хотите получить более густой соус, варите его немного подольше.

Как подавать:

Сливовой соус прекрасно сочетается с:

Мясом: отлично подходит к жареной курице, свинине, говядине, утке.

отлично подходит к жареной курице, свинине, говядине, утке. Гарниры: можно добавлять к рису, картофелю пюре, гречихе.

можно добавлять к рису, картофелю пюре, гречихе. Сэндвичами: придаст пикантную нотку вашим бутербродам.

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