Идеально к мясу, рыбе и любому гарниру: Как приготовить нежную и аппетитную подливку
Как сделать подливку для основных блюд и гарнира
Все мы знаем, что подливка может сделать любое блюдо вкуснее. А если у вас есть рецепт универсальной подливки, которая подходит к мясу, рыбе, макаронам, гречихе и другим гарнирам, то это просто находка!
Если у вас нет томатной пасты, можно использовать свежие помидоры. Их нужно обдать кипятком, чтобы снять кожуру, а затем измельчить и протушить до образования густой массы. Рецептом поделились на сайте sensatsiya.
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Ингредиенты:
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Томатная паста – 1 ст. л. (или 2-3 спелых помидора)
- Сахар – 1 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте на сковороде растительное масло и добавьте сливочное масло.
- Обжарьте в ней муку до золотистого цвета.
- Добавить томатную пасту (или измельченные помидоры) и сахар.
- Постоянно помешивая, влейте воду.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
- Доведите до кипения и варите на медленном огне до загустения.
Совет:
- По желанию вы можете добавить в подливку грибы, лук, чеснок, зелень или другие специи.
- Этот подлив можно использовать для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд.
- Приятного аппетита!
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