Идеально к новогоднему столу: Названы 8 самых вкусных и простых закусок на шпажках

Как приготовить простые закуски на шпажках

Закуски на шпажках – это отличный вариант быстрого и вкусного угощения, которое можно приготовить из самых разных продуктов. Они станут отличным украшением новогоднего стола или любого другого праздничного застолья.

Любой из этих рецептов с сайта УНИАН не требует времени и усилий, поэтому вы сможете легко приготовить их даже за минуту до прихода гостей.

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Куриные шашлычки на шпажках

Эти шашлычки готовятся очень быстро и просто. Для их приготовления вам понадобятся:

Куриные кусочки

Кусочки свежего ананаса

Соевый соус

Мед

Различные специи

Смешайте соевый соус, мед и специи, выложите в маринад кусочки курицы, оставьте на несколько часов. Затем достаньте мясо из соуса, обжарьте до готовности на сковороде, нанизайте на шпажки, чередуя с ананасом, и подайте к столу.

Салат "Капрезе" на шпажках

Этот салат – настоящий шедевр простоты. Для его приготовления вам понадобятся:

Мини-помидоры черри

Мини-моцарелла (или обычная моцарелла, нарезанная кубиками)

Свежие листья базилика

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Соль и перец

Нанизать на шпажки помидоры, моцареллу и листья базилика, чередуя их между собой. Полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посолить, поперчить, подавать на стол.

Закуска на шпажках с лососем и авокадо

Эта закуска – идеальный вариант для следящих за своей фигурой. Для ее приготовления вам понадобятся:

Лосось (свежий или слабосоленый)

Авокадо

Лимонный сок

Соль и перец

Свежий укроп или кинза

Лосось нарезать кусочками, авокадо – кубиками, полить лимонным соком. Нанизать на шпажки поочередно, приправить солью и перцем. Посыпать свежей зеленью и подавать на стол.

Шпажки с креветками и ананасом

Эти шпажки – настоящий тропический рай. Для их приготовления вам понадобятся:

Большие очищенные креветки

Кусочки свежего ананаса

Лимонный сок

Паприка, чеснок, соль и перец

Креветки отварить, остудить, ананас порезать кубиками. Креветки сбрызнуть лимонным соком, нанизать на шпажки, чередуя с ананасом. Приправить паприкой, солью, перцем и чесноком, подать на стол.

Диване на шпажках

Канапе – это еще один вариант быстрого и вкусного угощения. Для их приготовления вам понадобятся:

Хлеб

Сыр

Овощные

Другие продукты по вашему вкусу

Нанизать на шпажки хлеб, сыр, овощи и другие продукты по вашему вкусу. Можно также использовать разные соусы для украшения.

Вот еще несколько рецептов канапе, которые вы можете попробовать:

Канапе с грушей и сыром

Канапе на шпажках с лососем и крем-сыром

Канапе с ветчиной и маслинами

Канапе с мясом и овощами

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