Идеально к новогоднему столу: Названы 8 самых вкусных и простых закусок на шпажках
Закуски на шпажках – это отличный вариант быстрого и вкусного угощения, которое можно приготовить из самых разных продуктов. Они станут отличным украшением новогоднего стола или любого другого праздничного застолья.
Любой из этих рецептов с сайта УНИАН не требует времени и усилий, поэтому вы сможете легко приготовить их даже за минуту до прихода гостей.
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Куриные шашлычки на шпажках
Эти шашлычки готовятся очень быстро и просто. Для их приготовления вам понадобятся:
- Куриные кусочки
- Кусочки свежего ананаса
- Соевый соус
- Мед
- Различные специи
Смешайте соевый соус, мед и специи, выложите в маринад кусочки курицы, оставьте на несколько часов. Затем достаньте мясо из соуса, обжарьте до готовности на сковороде, нанизайте на шпажки, чередуя с ананасом, и подайте к столу.
Салат "Капрезе" на шпажках
Этот салат – настоящий шедевр простоты. Для его приготовления вам понадобятся:
- Мини-помидоры черри
- Мини-моцарелла (или обычная моцарелла, нарезанная кубиками)
- Свежие листья базилика
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
- Соль и перец
Нанизать на шпажки помидоры, моцареллу и листья базилика, чередуя их между собой. Полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посолить, поперчить, подавать на стол.
Закуска на шпажках с лососем и авокадо
Эта закуска – идеальный вариант для следящих за своей фигурой. Для ее приготовления вам понадобятся:
- Лосось (свежий или слабосоленый)
- Авокадо
- Лимонный сок
- Соль и перец
- Свежий укроп или кинза
Лосось нарезать кусочками, авокадо – кубиками, полить лимонным соком. Нанизать на шпажки поочередно, приправить солью и перцем. Посыпать свежей зеленью и подавать на стол.
Шпажки с креветками и ананасом
Эти шпажки – настоящий тропический рай. Для их приготовления вам понадобятся:
- Большие очищенные креветки
- Кусочки свежего ананаса
- Лимонный сок
- Паприка, чеснок, соль и перец
Креветки отварить, остудить, ананас порезать кубиками. Креветки сбрызнуть лимонным соком, нанизать на шпажки, чередуя с ананасом. Приправить паприкой, солью, перцем и чесноком, подать на стол.
Диване на шпажках
Канапе – это еще один вариант быстрого и вкусного угощения. Для их приготовления вам понадобятся:
- Хлеб
- Сыр
- Овощные
- Другие продукты по вашему вкусу
Нанизать на шпажки хлеб, сыр, овощи и другие продукты по вашему вкусу. Можно также использовать разные соусы для украшения.
Вот еще несколько рецептов канапе, которые вы можете попробовать:
- Канапе с грушей и сыром
- Канапе на шпажках с лососем и крем-сыром
- Канапе с ветчиной и маслинами
- Канапе с мясом и овощами
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