Идеально к пиву: рецепт чипсов из лаваша с анчоусами

Кто бы мог подумать, что хрустящие чипсы, которые мы так любим, когда-то были доступны только элите? В 19 веке их готовили вручную из картофеля, используя опасную бритву. Сегодня же лаваш легко превращается в аппетитную закуску в считанные минуты. Еще один плюс ее в том, что у них мало калорий. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

1 тонкий лаваш

30 мл масла

50 г тертого пармезана

7 анчоусов

Черный молотый перец по вкусу

100 г острого перечного соуса

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Приготовление:

Нарежьте лаваш на маленькие треугольники либо квадраты. Разложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте лаваш до хрустящей золотистой корочки, около 5 минут. Смажьте готовые чипсы растительным маслом с помощью силиконовой щеточки. Добавьте тертый пармезан, анчоусы, черный молотый перец и острый перечный соус по вкусу.

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