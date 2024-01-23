Идеально к пиву: рецепт творожных палочек в хрустящей панировке

Жареный сыр на гриле или сковороде – сытная и ароматная закуска, которую можно приготовить в домашних условиях в считанные минуты. Это блюдо идеально подходит к пиву, поэтому если вы ждете друзей – советуем приготовить эту закуску. Тягучий сыр и хрустящая панировка создают идеальное сочетание. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Сыр гауда – 800 г

Яйца – 4 шт.

Молоко – 4 ст. л.

Мука – 200 г

Кукурузные хлопья – 150 г

Масло – 600 мл

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Приготовление:

Смешайте в миске яйца и молоко до однородности. В две отдельные тарелки насыпьте муку и кукурузные хлопья. Сыр нарежьте кусочками толщиной 1-1,5 см. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем в яйце с молоком, а затем в кукурузных хлопьях. В разогретой сковороде или фритюрнице с маслом обжарьте творожные палочки по 2-3 штуки за раз до золотистого цвета со всех сторон. Извлеките палочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Секреты приготовления жареного сыра:

Для того чтобы сыр не рвался при панировке, держите его в морозилке в течение 30 минут.

Чтобы сыр был более хрустящим, панируйте его в два слоя.

Не перекаливайте сыр, иначе он станет сухим.

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