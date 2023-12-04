Идеально к праздничному столу: Как приготовить запорожские бутерброды с селедкой на закуску
Как сделать бутерброды с сельдью и черным хлебом
Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейшие, сытные и красивые бутерброды с селедкой. Это блюдо, которое выглядит очень привлекательно на праздничном столе и придется по вкусу всем гостям.
Рецептом запорожских бутербродов с селедкой и черным хлебом поделились в издании gospodynka. Это одни из популярнейших бутербродов на Новый год.
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Ингредиенты:
- Огурец свежий – 1 шт.
- Огурцы маринованные – 2 шт.
- Помидор свежий – 1 шт.
- Петрушка – 1 пучок
- Хлеб чёрный – 300 г.
- Закуска куриная или любая намазка – 150г.
- Масло сливочное – 50 г.
- Сельдь – 200 г.
Приготовление:
- Пополам режем кусочки черного хлеба. Можно использовать хлеб с кунжутом для особого вкуса.
- Половину нарезанного хлеба намазываем сливочным маслом, а другую половину – любой намазкой, например куриной.
- На каждый кусочек хлеба кладем листик петрушки.
- Тоненькими кольцами нарезаем свежий огурец и маринованные огурцы.
- Полукольцами нарезаем свежайший помидор. Некоторые бутерброды можно сделать со свежим огурцом, другие – с маринованным, а остаток – с помидором.
- Кусочки сельди режем на тоненькие полоски и выкладываем сверху.
- Бутерброды готовы! Это прекрасный перекус или дополнение к праздничному столу.
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