Идеально к праздничному столу: Как приготовить запорожские бутерброды с селедкой на закуску

Как сделать бутерброды с сельдью и черным хлебом

Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейшие, сытные и красивые бутерброды с селедкой. Это блюдо, которое выглядит очень привлекательно на праздничном столе и придется по вкусу всем гостям.

Рецептом запорожских бутербродов с селедкой и черным хлебом поделились в издании gospodynka. Это одни из популярнейших бутербродов на Новый год.

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Ингредиенты:

Огурец свежий – 1 шт.

Огурцы маринованные – 2 шт.

Помидор свежий – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок

Хлеб чёрный – 300 г.

Закуска куриная или любая намазка – 150г.

Масло сливочное – 50 г.

Сельдь – 200 г.

Приготовление:

Пополам режем кусочки черного хлеба. Можно использовать хлеб с кунжутом для особого вкуса. Половину нарезанного хлеба намазываем сливочным маслом, а другую половину – любой намазкой, например куриной. На каждый кусочек хлеба кладем листик петрушки. Тоненькими кольцами нарезаем свежий огурец и маринованные огурцы. Полукольцами нарезаем свежайший помидор. Некоторые бутерброды можно сделать со свежим огурцом, другие – с маринованным, а остаток – с помидором. Кусочки сельди режем на тоненькие полоски и выкладываем сверху. Бутерброды готовы! Это прекрасный перекус или дополнение к праздничному столу.

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