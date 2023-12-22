Идеально к рождественскому столу: рецепт грибной мачанки

Эта ароматная подливка из сушеных белых грибов – настоящая жемчужина карпатской кухни. Она отлично подойдет для постного праздничного стола. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

100 г сушеных белых грибов

2 л воды

1 морковь

1 лук

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

50 мл масла

5 ст. л. муки

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Приготовление:

Залейте грибы прохладной водой и оставьте на 30 минут. Затем воду слейте и хорошо промойте грибы. Промытые грибы залейте чистой водой, доведите до кипения, посолите и варите на медленном огне 30 минут. Тем временем мелко нашинкуйте лук и натрите морковь на крупной терке. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета. Отварите грибы, процедите и разделите на две части. Одну часть отвара поставьте подогреваться, а вторую – охладите. Половину грибов нарежьте небольшими кусочками, а другую половину измельчите вместе с луком и морковью в блендере. На сухой сковороде обжарьте муку до золотистого цвета. Постепенно вливайте охлажденный грибной отвар, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Влейте мучную смесь в горячий грибной отвар, хорошо перемешайте. Добавьте измельченные грибы с луком и морковью, посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Перелейте грибную подливку в сервировочную посуду и подавайте к праздничному столу.

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