Українська
Рецепты

Идеально к рождественскому столу: рецепт грибной мачанки

Цихоцкая Мария

Идеально к рождественскому столу: рецепт грибной мачанки

Эта ароматная подливка из сушеных белых грибов – настоящая жемчужина карпатской кухни. Она отлично подойдет для постного праздничного стола. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • 100 г сушеных белых грибов
  • 2 л воды
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 50 мл масла
  • 5 ст. л. муки

Читайте также: Новогодние пирожные в форме шишек из трех ингредиентов: видеорецепт

Приготовление:

  1. Залейте грибы прохладной водой и оставьте на 30 минут. Затем воду слейте и хорошо промойте грибы.
  2. Промытые грибы залейте чистой водой, доведите до кипения, посолите и варите на медленном огне 30 минут.
  3. Тем временем мелко нашинкуйте лук и натрите морковь на крупной терке.
  4. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета.
  5. Отварите грибы, процедите и разделите на две части. Одну часть отвара поставьте подогреваться, а вторую – охладите.
  6. Половину грибов нарежьте небольшими кусочками, а другую половину измельчите вместе с луком и морковью в блендере.
  7. На сухой сковороде обжарьте муку до золотистого цвета. Постепенно вливайте охлажденный грибной отвар, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
  8. Влейте мучную смесь в горячий грибной отвар, хорошо перемешайте. Добавьте измельченные грибы с луком и морковью, посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения, постоянно помешивая.
  9. Перелейте грибную подливку в сервировочную посуду и подавайте к праздничному столу.

Советуем также обратить внимание на рецепт рождественского компота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

РецептыРецепт