Идеально к завтраку: Как приготовить пышные блины с бананами за 15 минут
Банановые блины – это вкусный и нежный десерт, который можно приготовить на завтрак, обед или ужин. Для их приготовления нужно использовать спелые бананы, которые будут более сладкими и мягкими.
Рецептом поделились на сайте fayni-recepty. Для более ароматных блинчиков можно добавить в тесто цедру одного лимона или апельсина. Если вы хотите, чтобы блины были пышнее, добавьте в тесто 1 чайную ложку разрыхлителя. Чтобы блины не пригорели, сковороду нужно предварительно хорошо разогреть.
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Ингредиенты:
- 2 спелых банана
- 1 яйцо
- 50 мл молока
- 100 г муки
- 100 мл масла для жарки
Приготовление:
- Нарезаем бананы кусочками.
- Нагреваем молоко до теплого состояния.
- В блендере взбиваем бананы, яйцо и молоко до однородной массы.
- Постепенно добавляем муку, не переставая взбивать.
- Выкладываем банановые блины на разогретую сковороду с маслом и жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подаем банановые блины с любимыми топингами: медом, сметаной, вареньем или сгущенкой.
Варианты рецептов
- Банановые блинчики с шоколадом
Добавьте в тесто 2 столовых ложки какао-порошка.
- Банановые блинчики с ягодами
Добавьте в тесто 100 г измельченных ягод (клубники, малины, смородины и т.п.).
- Бананные блины с орехами
Добавьте в тесто 50 г измельченных орехов (грецких, фундука, миндаля и т.п.).
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