Идеально к зимним праздникам: Как приготовить салат из кабачков и огурцов на зиму

Как сделать салат из огурцов и кабачков на зиму

Еще есть возможность насладиться свежестью овощей, и вот отличный рецепт салата из кабачков и огурцов, который освежит ваш зимний стол, когда уже не так легко найти свежие овощи на рынках.

Салат по рецепту Gastronom будет прекрасным дополнением к блюдам из картофеля или мясным блюдам. Также можно добавить помидоры-сливки к этому вкусному салату. Храните его в сухом и темном месте при комнатной температуре.

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Ингредиенты:

600 г кабачков;

500 г свежих огурцов;

300 г репчатого лука;

450 г моркови;

300 г сладкого перца;

4 зубчика чеснока;

20 г укропа;

20 г петрушки;

100 г сахара;

120 г соли;

1 ст. л. приправы для моркови по-корейски;

1/2 ч. л. свежемолотого черного перца;

100 мл растительного масла;

90 мл уксуса.

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки соломкой и сложите в глубокую миску. Свежие огурцы вымойте, вырежьте кончики и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте в миску к кабачкам. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь очистите и натерте на терке для моркови по-корейски. Сладкий перец нарежьте соломкой. Чеснок натрите на средней терке. Укроп и петрушку мелко нашинкуйте. Добавьте к овощам сахар, соль, приправу для корейской моркови, перец, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте. Оставьте на несколько часов и перемешивайте каждые полчаса. Разложите овощи по сухим стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая. Влейте сверху выделившийся из миски сок. На дно большой кастрюли положите чистое полотенце. Поставьте в нее банки с салатом и прикройте стерилизованными крышками. Влейте в кастрюлю воду так, чтобы она дошла до "плечиков" банок. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Стерилизуйте около 15 минут. Закатайте банки с салатом, переверните на сложенное вдвое полотенце и дайте полностью остыть.

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