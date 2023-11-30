Идеально на перекус: рецепт грибного пирога на кефире

Этот пирог по рецепту Shuba очень просто готовится и порадует насыщенным пикантным вкусом. Прекрасно подойдет для перекуса в школу или на работу.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл

Сода пищевая – 0,5 ч. л.

Яйца куриные – 2 шт.

Цельнозерновая мука – 8 ст. л.

Сахар1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Вешенки – 500 г

Лук репчатый – 2 шт.

Зеленый лук, пучок – 1 шт.

Сыр адыгейский – 250 г

Перец душистый молотый – по вкусу

Масло по вкусу

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Способ приготовления:

Кефир комнатной температуры налейте в большую миску. Добавьте соду, размешайте и оставьте смесь на 5 минут.

Добавьте в кефир яйца, муку, соль и сахар, перемешайте. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

Грибы нарежьте соломкой, измельчите репчатый лук. Обжарьте грибы и лук 5-7 минут на сковороде.

Измельчите зеленый лук. Сыр натрите.

Поджаренные вешенки перемешайте с репчатым луком, зеленым луком и сыром. Добавьте перец.

Смажьте маслом глубокую форму для выпечки.

Налейте в форму половину теста, сверху распределите начинку и залейте ее остальным тестом. Отправьте в духовку на 45 минут при 180 градусах.

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