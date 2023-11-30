Идеально на перекус: рецепт грибного пирога на кефире
Этот пирог по рецепту Shuba очень просто готовится и порадует насыщенным пикантным вкусом. Прекрасно подойдет для перекуса в школу или на работу.
Ингредиенты:
Кефир – 500 мл
Сода пищевая – 0,5 ч. л.
Яйца куриные – 2 шт.
Цельнозерновая мука – 8 ст. л.
Сахар1 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Вешенки – 500 г
Лук репчатый – 2 шт.
Зеленый лук, пучок – 1 шт.
Сыр адыгейский – 250 г
Перец душистый молотый – по вкусу
Масло по вкусу
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Способ приготовления:
Кефир комнатной температуры налейте в большую миску. Добавьте соду, размешайте и оставьте смесь на 5 минут.
Добавьте в кефир яйца, муку, соль и сахар, перемешайте. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
Грибы нарежьте соломкой, измельчите репчатый лук. Обжарьте грибы и лук 5-7 минут на сковороде.
Измельчите зеленый лук. Сыр натрите.
Поджаренные вешенки перемешайте с репчатым луком, зеленым луком и сыром. Добавьте перец.
Смажьте маслом глубокую форму для выпечки.
Налейте в форму половину теста, сверху распределите начинку и залейте ее остальным тестом. Отправьте в духовку на 45 минут при 180 градусах.
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