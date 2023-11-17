Идеально на перекус: рецепт тыквенно-овсяного печенья за 30 минут

Тыква делает печенье по рецепту от Shuba мягкой и влажной, а его сладковатый вкус прекрасно сочетается с овсяными хлопьями.

Ингредиенты;

Масло сливочное – 1 стакана

Сахар – 1 стакана

Сахар тростниковый коричневый – 1 стакан.

Пюре тыквенное – 1 л

Яйца куриные – 1 шт.

Мука пшеничная – 2 стакана

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Сода пищевая – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Грецкие орехи – 3/4 стакана

Изюм – 3/4 стакана

Корица молотая – 1/4 ч. л.

Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л.

Гвоздика молотая – по вкусу

Хлопья овсяные – 1.5 стакана

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°С, а два противня пергаментом.

В миске взбейте размягченное масло, сахарный песок и коричневый сахар 3 минуты.

Добавьте тыквенное пюре, яйцо, чайную ложку ванильного экстракта и перемешайте.

Возьмите другую миску и смешайте в ней овсяные хлопья быстрого приготовления, специи для тыквенного пирога (корица, мускатный орех, гвоздика), соду, щепотку соли и муку. Перемешайте с влажной смесью.

Медленно добавьте измельченные грецкие орехи и изюм.

Сделайте из теста "шарики" и выложите на противень, не очень близко друг к другу.

Выпекайте 15 минут.

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