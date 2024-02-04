Идеально на завтрак: быстрый рецепт американских панкейков
Идеально на завтрак: быстрый рецепт американских панкейков
Панкейки – это не просто американская классика, это настоящее наслаждение для всей семьи. Их рыхлая текстура и нежный вкус делают завтрак или бранч незабываемыми. Они прекрасно смакуют с разными топингами – как сладкими, так и солеными.
Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты :
- Мука пшеничная – 160 г
- Сахар – 40 г
- Разрыхлитель - 8 г
- Соль – 8 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Молоко 2,5% – 200 г
- Масло подсолнечное – 30 г
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Приготовление :
- В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
- Сделайте в центре углубления и влейте молоко, яйцо и растительное масло. Смешайте до однородной массы. Дайте отдохнуть тесту 15-30 минут.
- Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, слегка смажьте ее растительным маслом.
- Вылейте на сковороду ¼ стакана теста для одного блина. Переверните блинчик, когда на его поверхности появятся пузырьки.
- Жарьте панкейки до золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте горячими.
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