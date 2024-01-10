Идеально на завтрак: рецепт оладий с консервированными ананасами
Идеально на завтрак: рецепт оладий с консервированными ананасами
Эти оладьи очень быстро и просто готовятся. Чтобы они получились пышными, извлеките йогурт и яйца из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Рецептом поделился портал Shuba.
Для приготовления этих оладий понадобятся следующие ингредиенты:
- Мука – 160 г
- Грейпский йогурт – 200 г
- Куриные яйца – 2 шт.
- Консервированный ананас – 150 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Сода пищевая – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
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Приготовление
- Взбейте венчиком йогурт, яйца и сахар до однородной массы.
- Добавьте сухие ингредиенты, предварительно просеяв муку.
- Порежьте ананас кусочками и добавьте в тесто.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
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