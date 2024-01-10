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Идеально на завтрак: рецепт оладий с консервированными ананасами

Цихоцкая Мария

Идеально на завтрак: рецепт оладий с консервированными ананасами

Эти оладьи очень быстро и просто готовятся. Чтобы они получились пышными, извлеките йогурт и яйца из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Рецептом поделился портал Shuba.

Для приготовления этих оладий понадобятся следующие ингредиенты:

  • Мука – 160 г
  • Грейпский йогурт – 200 г
  • Куриные яйца – 2 шт.
  • Консервированный ананас – 150 г
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Сода пищевая – 1 ч. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

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Приготовление

  1. Взбейте венчиком йогурт, яйца и сахар до однородной массы.
  2. Добавьте сухие ингредиенты, предварительно просеяв муку.
  3. Порежьте ананас кусочками и добавьте в тесто.
  4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

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