Идеально на завтрак: рецепт панкейков с яблоками

Эти панкейки по рецепту от Shuba точно понравятся маленьким гурманам. Поэтому если не знаете, что сделать на завтрак или перекус ребенку – это блюдо будет отличным выбором.

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл

Мука пшеничная – 200 г

Яйца куриные – 1 шт.

Яблоки – 2 шт.

Масло подсолнечное – 25 мл

Разрыхлитель – 0.5 ч. л.

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Корица молотая – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

Яблоки натрите на мелкой терке

Миксером взбейте яйца, сахар, соль, молоко и растительное масло. Порциями добавляйте муку и размешивайте миксером. Тесто должно быть как густая сметана.

Затем добавьте натертые яблоки и корицу и перемешайте. Жарьте панкейки на сухой сковороде.

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