Идеально пить в кругу друзей: рецепт коктейля 'Черное яблоко' с егермейстром

Окуните свои вкусовые рецепторы в мир соблазнительных ароматов с этим элегантным коктейлем. Нежно сочетая умопомрачительные ноты редкого и ароматного "Егермейстера" с яблочным бренди и битером, этот напиток представляет собой воплощение классического пирога с имбирем и корицей в мире элитных алкогольных напитков.

Каждый глоток раскрывает многогранный вкус, обволакивающий ваши рецепторы потрясающей терпкостью и пикантностью. Делается быстро, пьется – еще быстрее. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (4 порции)

- 45 мл "Егермейстера"

- 30 мл яблочного бренди

- 4 г яблочного битера

- Кубики льда (по вкусу)

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Приготовление

Налейте все ингредиенты в наполненный льдом стакан и тщательно перемешайте.

Украсьте коктейль изящной апельсиновой цедрой, чтобы довершить аромат этого шедевра.

Позвольте себе погрузиться в мир изящества и осеннего шарма с каждым элегантным глотком этого уникального коктейля.

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