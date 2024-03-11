Идеально подходит для тонких и непослушных волос: стрижка, которую можно уложить за несколько минут

Пышные волосы – украшение любой женщины. Однако часто представительницам прекрасного пола бывает нелегко подобрать идеальную прическу, которая подчеркнет естественную красоту их шевелюры. Одни недовольны типом волос, другие – плотностью, третьи не могут найти вариант, подходящий к форме лица.

В таких случаях стилисты советуют попробовать универсальную стрижку боб-каре. Ее легко укладывать, однако следует учитывать особенности разных типов волос и овалов лица. Об этом пишет Радиотрек.

Для тонких волос

Обладательницам тонких волос подойдет ровный боб одной длины без филированных прядей. Еще лучшим вариантом будет длинный боб до ключиц – так волосы будут выглядеть максимально объемными. Для более мягкого очертания можно добавить пару коротких прядей.

Для густых волос

Густые, непослушные волосы сложно уложить ровным бобом. В этом случае следует отдать предпочтение профилированной стрижке - с более коротким затылком и более длинными прядями у лица. Для укладки густых волос необходимо использовать термозащиту и средства выпрямления (anti-frizz) или придание формы волнам (муссы).

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Для вьющихся волос

Обладательницам вьющихся волос следует осторожно подходить к короткому бобу, ведь слишком короткая длина может создать эффект "капусты". Лучше всего отдать предпочтение многослойному бобу с филированием во избежание скучности. Для укладки локонов осторожно подсушивают полотенцем, не разъединяя завитки, а затем сушат феном на низкой мощности без использования щетки.

Итак, боб-каре – универсальная и одновременно гибкая стрижка, которую можно адаптировать под разные типы волос. Главное – прислушиваться к советам мастера и учитывать особенности собственной шевелюры.

Напомним, мы уже писали, какие стрижки подходят для коротких волос.

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